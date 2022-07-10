В Госдуме предложили Путину стать правителем

10 июл. 10:49

Члены партии ЛДПР предложили переименовать "президента" в "правитель", пока название должности "не укоренилось окончательно", сообщает пресс-служба фракции Госдумы.

По их мнению, название должности российского лидера всегда смущало партию. Они напомнили, что термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался в конце XVIII века в США".

"Дальше он расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить", - говорится в тексте.

По словам авторов инициативы, словосочетание "глава государства" или термин "правитель" более понятны.