В Баку аварийно приземлился самолет из Кореи (ВИДЕО)

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку объявили готовность и тревогу по причине аварийной посадки лайнера корейской авиакомпании Korean Air.
Как сообщает Report, самолет Airbus A330, летевший из Стамбула в Сеул, экстренно сел в аэропорту Баку из-за отказа одного из двигателей. Судно успешно приземлилось в 22:25 по местному времени, пострадавших нет.
В связи с объявленной тревогой, в аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.
В настоящее время самолет осматривают, также организован комплекс мер, направленных на установление причин инцидента.