В Баку аварийно приземлился самолет из Кореи (ВИДЕО)

10 июл. 10:14

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку объявили готовность и тревогу по причине аварийной посадки лайнера корейской авиакомпании Korean Air.

Как сообщает Report, самолет Airbus A330, летевший из Стамбула в Сеул, экстренно сел в аэропорту Баку из-за отказа одного из двигателей. Судно успешно приземлилось в 22:25 по местному времени, пострадавших нет.

В связи с объявленной тревогой, в аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.

В настоящее время самолет осматривают, также организован комплекс мер, направленных на установление причин инцидента.