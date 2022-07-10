ЕС построит секретный бункер от "российских шпионов"

10 июл. 10:02

Европейские государства заключили меморандум о строительстве бункера за 8 млн евро в Брюсселе для защиты заседаний от прослушки.

Лидера стран Евросоюза решили обзавестись бункером, который позволит проводить обсуждения в тайне от "российской или любой другой разведки".

Портал EUobserver передает, что в бункере не будет интернета, но туда проведут локальную конференц-связь. Секретное помещение сможет вместить около 100 человек: до 34 глав стран или министров, 34 их помощника, а также протокольный, технический и обслуживающий персонал.

Изоляцию зала заседаний от внешней среды проведут по стандартам НАТО. Специальный каркас "уменьшит риск распространения электромагнитных импульсных излучений", которые генерируют экраны компьютеров и провода.