Самолет AZAL, летевший из Баку в Москву, вернулся по технической причине

10 июл. 9:25

Лайнер авиаперевозчика "Азербайджанские авиалинии", следовавший рейсом Баку-Москва в аэропорт Внуково, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщает пресс-служба AZAL.

"Капитан рейса J2 807 Баку-Москва (Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" принял решение вернуться в аэропорт по технической причине. Самолет Airbus A340 благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 (08:11 мск)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиров задержанных рейсов Баку-Москва и Москва-Баку разместят в гостинице и обеспечат всем необходимым до разрешения технических проблем.