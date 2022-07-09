В Турции для популяризации одного из регионов проведут фестиваль лаванды

9 июл. 23:11

Турецкая провинция Испарта, расположенная на юго-западе страны, примет фестиваль лаванды. Он пройдет в районе Кечиборлу с 22 по 24 июля.

Губернатор Испарты Айдын Баруш отметил, что целью организации фестиваля является популяризация региона.

Он напомнил, что всего за три года количество посетителей выросло в десятки раз. В 2016 году гостями фестиваля стали 20 тыс человек, а в 2019 - 750 тыс.

Глава региона подчеркнул, что из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 количество туристов снизилось, однако сейчас есть надежда на восстановление допандемийных показателей.

"Конечно, за последние два года наблюдается определенное снижение количества туристов, что связано с пандемией. Надеюсь, что в 2022 году мы вернемся к показателям 2019 года", - приводит слова Баруша агентство Anadolu.