Жара в Европе усугубляет энергетический кризис 

Температура воздуха растет по всей Европе, водоемы пересыхают, а спрос на электричество растет в связи с необходимостью охлаждать дома. И всё это происходит на фоне дефицита энергетических поставок в регионе.

По данным Bloomberg, нетипичная жара была зафиксирована еще в июне: тогда температура воздуха поднялась до рекордных значений, а лето началось непривычно рано. Жара и низкая влажность спровоцировали рост цен на электроэнергию и кризис в некоторых регионах Италии, где началось таяние ледников. Сильная засуха приводит к перебоям в электроснабжении и наносит удар по сельскому хозяйству. Экстремальная и опасная жара - прямое доказательство того, что планета перегревается в связи с использованием ископаемого топлива.

”Что необычно для нынешней жары в Европе, так это ее продолжительность, - говорит Грег Дьюхёрст, метеоролог из британского Метеорологического управления. - В ближайшие одну-две недели ситуация едва ли изменится”.

В Великобритании температура поднимется еще выше в начале следующей недели: в Лондоне ожидается до +32°С. Подобные температуры гораздо выше средних показателей для летнего сезона.

По словам Дьюхёрста, в Испании температура может подняться до +45°С и потенциально побить рекорды в некоторых регионах страны. Аналогичная ситуация во Франции и в Португалии.

Горячие цены

Жара разгоняет цены на электроэнергию в связи с необходимостью охлаждения помещений. В Великобритании в пятницу стоимость МВт/ч составила €233,83 - это самая высокая цена за электричество на выходные с апреля. Во Франции цены выросли до €148,62 за МВт/ч.

Жара и низкая влажность усиливают давление на электрогенерацию в Европе. Французский оператор Electricite de France SA заявил о возможности отключения ряда атомных электростанций в связи с тем, что засуха приводит к снижению уровней воды, необходимой для охлаждения. Гидроэлектростанции в Италии и Испании также снизили производство из-за засухи.

Высокие температуры могут усугубить засуху из-за более быстрого испарения воды из водоёмов и рек, что приводит к еще большему снижению генерации.

”Воды для производства осталось очень мало, - говорит Силье Эриксен Холмен, гидролог из компании Volue. - По нашим наблюдениям, ситуация вряд ли изменится в ближайшее время”.

Высокие температуры наносят вред урожаю кукурузы в Восточной Европе, где наступил сезон опыления. Парижские фьючерсы на кукурузу выросли на 6,6% - до самого высокого уровня за месяц.