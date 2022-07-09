Хибла Герзмава пела джаз на фестивале искусств Чайковского в Клину

9 июл. 21:26

Народная артистка России, солистка Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава в субботу выступила с нетипичным репертуаром на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину, исполнив джазовые композиции.

"Фестиваль проходит в Государственном мемориальном музее-заповеднике П.И. Чайковского. "Я абсолютно счастлива, что приехала сюда. Я подышала зеленью и посидела "рядом" с Петром Ильичом Чайковским", - приводит слова собеседницы ТАСС.