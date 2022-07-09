Нур-Султан примет креативную неделю Казахстана и РФ

9 июл. 21:00

Первую Казахстанско-российскую креативную неделю планируют провести в 2023 году, сообщили в пресс-службе Российской креативной недели.Уточняется, что мероприятие пройдет в Казахстане.

Ранее программный директор Российской креативной недели Наталья Кочеткова сообщала, что в 2022 году, помимо Казахстана, в форуме принимают участие представители Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии

Цель проведения мероприятия – развитие креативных индустрий и укрепление международных связей.