Германия столкнется с взлетом цен на электричество

9 июл. 20:53

Рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось, пишет газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.

Предполагается, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2 700 в год.

По словам главы ассоциации Акселя Гедашко, все домохозяйства в стране сталкиваются с невероятными сложностями. "Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты", - приводит его слова ТАСС.

