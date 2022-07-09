РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Германия столкнется с взлетом цен на электричество

Германия столкнется с взлетом цен на электричество

Рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось, пишет газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.
Предполагается, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2 700 в год.
По словам главы ассоциации Акселя Гедашко, все домохозяйства в стране сталкиваются с невероятными сложностями. "Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты", - приводит его слова ТАСС.
 

1200 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version