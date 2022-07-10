Музей и турцентр откроются в Карачаевске

10 июл. 8:25

Парк "Зеленый остров" благоустроят в Карачаевске к ноябрю, сообщает агентство "Карачаево-Черкесия".

Работы проходят на территории 5,5 га. В парке установят игровые площадки, новые лавочки и малые архитектурные формы, строители уложат современную тротуарную плитку. К месту отдыха проложат новую дорогу и обустроят автопарковку.

Сообщается, что на территории парка появится и туристический центр, где будут продавать экскурсии, изделия местных мастеров и сувениры. Внутри центра организуют специальную зону для проведения мастер-классов.

"Здесь расположится открытый музей, где будут собраны найденные на территории региона артефакты, мобильная мастерская. Для гостей и жителей города будут обустроены главная площадь, сцена, зоны отдыха, веревочный парк, теннисный корт, мангальная, волейбольная и баскетбольная площадки, парковка. В рамках проекта также будет оборудовано кафе с летней террасой и пирсом, зона продажи и проката спортивного оборудования", - сказал замглавы управления строительства, ЖКХ, транспорта и промышленности муниципалитета Руслан Башлаев.