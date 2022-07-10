"Архыз" примет чемпионат России по даунхиллу и кросс-кантри

10 июл. 5:45

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии готовится принять чемпионат России по даунхиллу и кросс-кантри, информирует пресс-служба "Кавказ.РФ", уточняя, что турнир пройдет в августе.

"В августе "Архыз" примет чемпионат России по даунхиллу (скоростному спуску) и кросс-кантри. Главные спортивные гонки лета станут частью большого фестиваля маунтинбайка Ride Life, он пройдет с 6 по 29 августа", - приводит сообщение ТАСС.

Соревнования стартуют с 7-го этапа российской эндуро-серии, затем пройдет детская гонка Kid Cup для участников от 3 до 14 лет, а кульминацией турнира станут финал Кубка России и чемпионат страны по скоростному спуску. В конце августа на территории курорта состоятся чемпионат, первенство России и спартакиада по кросс-кантри.