Ингушетия анонсировала старт "пяти прорывных проектов"

10 июл. 2:05

В Ингушетии разработана модель экономического развития региона, которая включает пять прорывных проектов общей стоимостью 13,5 млрд рублей, сообщила министр экономического развития республики Эсет Тумгоева.

"Республика Ингушетия разработала модель экономического развития, <> в которую входят пять крупных проектов на общую сумму 13,5 млрд рублей", - сказала она в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации, посвященного реализации моделей экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

По словам Тумгоевой, речь идет о строительстве агропромышленного комплекса на территории 22 га, создании промышленно-индустриального парка "Джейрах", а также проекта развития солнечной генерации. Помимо этого, будет развиваться курорт "Армхи". Также планируется создание индустриально-промышленного парка для кластера алюминиевой промышленности.