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Ларс расширится на 39 полос

Ларс расширится на 39 полос

Министр транспорта РФ Виталий Савельев пообещал решить проблему пробок на сухопутной границе России с Грузией, запустив 12 дополнительных полос на автомобильной дороге контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс, расположенного на границе с Грузией.

По его словам, данная мера призвана решить проблему пробок.  "На российско-грузинской границе есть узкое [место] — пункт пропуска Верхний Ларс, там были большие пробки", - цитирует РБК.

В Минтрансе уточнили, что технически к работе готовы 12 дополнительных полос, они должны быть запущены в течение недели. Кроме того, такое же количество полос планируется запустить к ноябрю.

"Всего по окончании реконструкции пункта пропуска будут работать 39 полноценных полос движения для легкового и грузового транспорта (а было только 13)", - добавил он.

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