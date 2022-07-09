Ставрополье раскалится до +40

9 июл. 17:46

Во второй половине субботы столбики термометров Ставропольском крае поднимались к +40 градусам, в связи с чем МЧС было объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают что жара продержится до конца воскресенья. В настоящее время во всех районах края четвертый класс пожароопасности.

"В результате чего существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждением сельскохозяйственных угодий, обострением сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами у населения", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.