Премьер Шри-Ланки уходит в отставку на фоне исторического кризиса

9 июл. 16:41

Глава правительства Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил то, что уйдет в отставку и уступит место общепартийному правительству.

"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров - уступить место общепартийному правительству. Для того, чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что в субботу столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, участники которых прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента.

Сам президент был эвакуирован и, по сообщениям журналистов, покинул Шри-Ланку на самолете. В результате протестов было ранено не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.

В настоящее время Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году: в стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Внешний долг страны превышает $50 млрд.