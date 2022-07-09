Павильон "Азербайджан" награжден Золотым знаком ВДНХ

9 июл. 16:24

Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ за реализацию сотен культурных, образовательных и развлекательных мероприятий. Решение о присуждении знака было принято жюри Наградного комитета. Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", в субботу, 9 июля, в павильоне "Казахстан" прошла торжественная церемония награждения.

Директор павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова рассказала, что павильон был награжден за сохранение исторического наследия, а также проведение многочисленных мероприятий, направленных на знакомство жителей и гостей Москвы с историей и традициями Азербайджана.

"Конечно, это очень приятная награда, потому что эта награда историческая: она вручалась еще в советские времена. Сейчас руководство ВДНХ ее возобновило", - сказала она.

Далее Саадат Кадырова обратила внимание на то, что после реставрации, проведенной при поддержке Фонда Гейдара Алиева, павильон ”Азербайджан" стал настоящей жемчужиной ВДНХ. "Со всей Москвы приезжают сюда для того, чтобы сделать памятное фото, больше узнать о нашей истории и культуре, попробовать наши сладости. Мы делаем все возможное для того, чтобы площадка, а это сегодня самая большая площадка в России, которая представляет Азербайджан, достойно представляла нашу республику", - поведала директор павильона.

Также она выразила уверенность в том, что павильон "Азербайджан" займет достойное место не только в рамках ВДНХ, но и в рамках всей российской столицы.