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Мхитарян учит фанатов "Интера" произносить свое имя

Мхитарян учит фанатов &quot;Интера&quot; произносить свое имя

Новый игрок итальянского футбольного клуба "Интер" Генрих Мхитарян выложил в соцсеть видео, в котором учит болельщиков команды правильно выговаривать свою фамилию.

Мхитарян взял в руки школьную указку и начал показывать на буквы своего имени.

"М - как Милан, К - как Кико, H - как Генрих, I - как "Интер", Т - как team, А - как Армения", - говорит 33-летний футболист армянского происхождения.

Мхитарян перешел в "Интер" 1 июля. До этого он играл в итальянской "Роме". Трансфер состоялся на праа свободного агента. 

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