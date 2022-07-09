Мхитарян учит фанатов "Интера" произносить свое имя

Новый игрок итальянского футбольного клуба "Интер" Генрих Мхитарян выложил в соцсеть видео, в котором учит болельщиков команды правильно выговаривать свою фамилию.
Мхитарян взял в руки школьную указку и начал показывать на буквы своего имени.
"М - как Милан, К - как Кико, H - как Генрих, I - как "Интер", Т - как team, А - как Армения", - говорит 33-летний футболист армянского происхождения.
Мхитарян перешел в "Интер" 1 июля. До этого он играл в итальянской "Роме". Трансфер состоялся на праа свободного агента.