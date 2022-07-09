Спикер парламента возглавил Шри-Ланку после "пропажи" президента

9 июл. 15:32

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным главой государства. К такому решению пришли лидеры политический партий на экстренном собрании. На нем они призвал к отставке президента и премьера.

"В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии. Несколько других лидеров, в том числе премьер-министр (Ранил Викрамасингхе) … приняли участие через Zoom. Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство", - написал глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки" Рауфф Хаким.