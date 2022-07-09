Путин выразил соболезнование в связи со смерью экс-президента Анголы

9 июл. 14:58

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования действующему президенту Анголы Жоау Лоуренсу в связи со смертью бывшего главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша.

"Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша", - отмечается в телеграмме Кремля.

Жозе Эдуарду душ Сантуш умер 8 июля в клинике в Барселоне. В Анголе объявлен пятидневный траур. Душ Сантуш - выпускник Азербайджанского института нефти и химии.

Главное достидение экс-президента, правившего с 1979 года по 2017 годы - мирное урегулирование гражданского конфликта, который шел при вмешательстве СССР, Кубы, ЮАР и США. Война длилась аж до 2002 года, пока не был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.

Душ Сантуш - рекордсмен по сроку пребывания у власти. Он уступал лишь президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний правил на полтора месяца больше своего ангольского коллеги.