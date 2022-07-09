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Турция надеется на подвижки в вопросе зерна

Турция надеется на подвижки в вопросе зерна

Турция рассчитывает на подвижки по вопросу украинского зерна, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

 "Турция продолжает выполнять требования своей роли "посредника", поддерживая контакты со сторонами. Миллионы тонн зерна ждут в украинских портах. Мы встречаемся с представителями и России, и Украины, и ООН. Благодаря четырехсторонним встречам мы способствуем транспортировке миллионов тонн зерна и других продуктов по правильно запланированным адресам. Мы ожидаем некоторых подвижек в этом отношении в ближайшие дни", - цитирует турецкого министра телеканал A Haber.

Ранее Акар говорил, что в вопросе доставки зерна из черноморских портов есть прогресс, но сохраняются технические моменты, труебующие консультаций с РФ, ООН и Украиной.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Москва и Киев договорятся по зерну, то будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

 

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