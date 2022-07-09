Турция надеется на подвижки в вопросе зерна

9 июл. 14:50

Турция рассчитывает на подвижки по вопросу украинского зерна, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция продолжает выполнять требования своей роли "посредника", поддерживая контакты со сторонами. Миллионы тонн зерна ждут в украинских портах. Мы встречаемся с представителями и России, и Украины, и ООН. Благодаря четырехсторонним встречам мы способствуем транспортировке миллионов тонн зерна и других продуктов по правильно запланированным адресам. Мы ожидаем некоторых подвижек в этом отношении в ближайшие дни", - цитирует турецкого министра телеканал A Haber.

Ранее Акар говорил, что в вопросе доставки зерна из черноморских портов есть прогресс, но сохраняются технические моменты, труебующие консультаций с РФ, ООН и Украиной.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Москва и Киев договорятся по зерну, то будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.