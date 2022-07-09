Президент Шри-Ланки пал жертвой коронавируса

9 июл. 14:15

В Шри-Ланке с утра 9 июля идут массовые протесты. Президент, по слухам, находится в бегах. Правительство проводит экстренное совещание без главы государства.

Портал NewsFirst сообщил, что два корабла ВМФ Шри-Ланки с неизвестными лицами на борту покинули порт Коломбо. Ходят слухи, что в одном из них может быть президент Готабая Раджапакса.

До этого тысячи людей вышли на улицы столицы Коломбо, требуя отставки Раджапаксы. Демонстранты, прорвав оцепление полиции, проникли в резидентцию президента, но его там не обнаружили. Пострадали порядка 32 человека.

Премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе для наведения стабильности созвал экстренное заседание глав всех партий страны.

"Чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал срочное совещание лидеров партий. Он также просит спикера созвать заседание Палаты представителей", - говорится в заявлении главы кабмина

Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Объединенная национальная сила" Саджит Премадаса бойкотировал встречу.

Причины политической нестабильности связаны с экономикой. После пандемии коронавируса приток туристов в островную страну в Индийском океане резко упал. Вырос госдолг. Внешний долг достиг 51 млрд долларов.

Власти страны попытались остановить кризис, экономя на электричестве и "затягивая пояса". Однако население, недовольное падением уровня жизни и инфляцией, не готово и дальше терпеть экономию и ухудшение условий своей жизни.