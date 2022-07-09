На Шри-Ланке попытка госпереворота

9 июл. 13:55

С раннего утра в столице Шри-Ланки проходят массовые протесты. Люди недовольн ростом цен на продукты, электричество и топливо. Из-за пандемии правительство ввело режим жесткой экономии, упал поток туристов и соответственно доходы государства.

В ходе митингов полиция применила слезоточивый газ, но демонстранты смогли ворваться в здание администрации президента Готабая Раджапакса.

По данным СМИ, из порта Коломбо в море вышли два корабля ланкийских ВМС. На борту одного из них, предположительно, может находиться президент.