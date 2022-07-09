МИД КНР потребовал от Госдепа прекратить поддерживать Тайвань

9 июл. 13:50

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с коллегой из США Энтони Блинкеном на полях конференции G20 потребовал от Вашингтона прекратить клевету на КНР и снять односторонние санкции.

"Американская сторона должна прекратить распространять клевету о политической системе нашей страны, перестать очернять внутреннюю и внешнюю политику Китая, - заявил он. - США должны немедленно снять повышенные пошлины на китайскую продукцию и отменить односторонние санкции в отношении компаний КНР".

Кроме того, китайский министр попросил американцев прекратить посылать ложные сигнали тайваньским сепаратистам.

"Мы требуем, чтобы американская сторона делала более осторожные заявления и предпринимала более осмотрительные действия. Не надо посылать какие-либо ошибочные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня", - добавил Ван И.