В 2023 году Азербайджан вернет беженцев в Шушу

9 июл. 13:26

В конце 2023 года в Шушу прибудут первые жители. Такую информацию дал спецпредставитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов. Заявление сделано на встрече глав дипломатических представительств Азербайджана.

Основная задача сейчас - создать все необходимые условия, чтобы беженцы как можно быстрее вернулись в родные земли, считает Керимов.

"В Шуше уже началось строительство первого жилого комплекса, состоящего из 23 зданий. В конце следующего года мы примем наших первых жителей и вручим им ключи от их домов. Это проект, которым мы гордимся. В то же время это очень ответственный для нас проект", - подчеркнул Керимов.