МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота"

9 июл. 12:44

Самолет МС-21 скоро поступит в распоряжение авиакомпании "Аэрофлот". Об это на форуме "Территория смыслов" поведал министр транспорта Виталий Савельев

"Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота", — сказал он.

Савельев считает, что МС-21 — "сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу". Российский лайнер сможет конкурировать с Boeing, 737 Boeing max или 320 neo Airbus, уверен министр.

"Это самолет (МС-21) не просто конкурент, у него есть ряд конкурентных преимуществ, по отношению к ним это качество сервиса", — добавил он.

Преимущества МС-21 - более широкие иллюминаторы, багажные отсеки и салон.