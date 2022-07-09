9 июл. 12:30

Грузинское вино станет популярнее в США. Маркетиноговая компания Colangelo and Partners намерена активно продвигать грузинское вино в Соединенных Штатах. Такое решение принято во время поездки министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в США.

В Нью-Йорке и Вашингтоне министр встретился с экспортерами грузинского вина, владельцами магазинов и маркетинвоых компаний.

"Наша стратегическая цель – создать и утвердить "Грузинское вино" как глобальный бренд, продвигать его в сегменте массового потребления. Мы думаем, что сейчас уникальный момент, когда грузинская винодельческая промышленность готова сделать амбициозную заявку в Америке", – заявил Шамугия.