Протестующие ворвались в здание администрации президента Шри-Ланки

9 июл. 12:23

Демонстранты, требующие отставки президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, ворвались в здание его резиденции в Коломбо. Охране президента не удалось остановить толпу, хотя полиция применяла слезоточивый газа и открыла огонь в воздух.

Сегодня тысячи человек вышли на улицы столицы Шри-Ланки с требованием отставки Раджапаксы. В ходе столкновений полиции и протестующих пострадали 32 сотрудников МВД.

Шри-Ланка затронута тяжелейшим с обретения независимости экономическим кризисом. Он вызван падением туризма на фоне пандемии и как следствие нехваткой валютных резервов. Строгая экономия и сокращение импорта вызывают недовольство населения. Растут цены на продукты, электричество и топливо. Внешний долг страны дости $51 млрд.