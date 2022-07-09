Армения ждет от Турции "политическую волю"

9 июл. 11:34

Для нормализации отношений Турции и Армении нужна политическая воля и эффективные меры. Такое мнение в интервью греческому изданию Kathimerini высказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Армянская сторона неоднократно демонстрировала и то, и другое, и мы ожидаем того же от Турции", - отметил министр.

Он напомнимл, что с целью нормализации две страны назначили спецпредставителей, которые уже провели четыре встречи в Вене. Их цель - добиться открытия границ и установления дипотношений.

"Для придания этому процессу позитивной динамики я принял приглашение министра иностранных дел Турции принять участие в дипломатическом форуме в Анталии и встретился с ним на полях форума", - добавил он.