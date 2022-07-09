Рейс Ереван-Стамбул-Ереван был отменен

9 июл. 11:24

Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании FlyOne Armenia отменился из-за решения командира лайнера. Об этом заявил председатель совета авиакомпании Арам Ананян во время стрима в соцсети.

"Капитан принял такое решение, поскольку заметил неточность в данных датчиков. Мы считаем его решение правильным и обоснованным. Авиационные власти были проинформированы, а рейс состоится позже", - сказал Ананян.

При этом он принес извинение за поведение сотрудника авиакомпании, который нагрубил пассажирам.

Авиасообщение между Арменией и Турцией восстановилось 2 февраля 2022 года. Рейс из Еревана в Стамбул с 65 пассажирами на борту выполнил самолет компании FlyOne.