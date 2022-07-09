В ЕС надеются на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

9 июл. 11:07

Евросоюз был бы рад, если Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям Запада, но требовать такого от Кишинева не будет. Об этом сказал глава миссии ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.

"Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Республика Молдова сможет присоединяться к тем или иным санкциям. Госпожа президент (Майя Санду) упоминала, что, к примеру, в сфере финансов эти санкции соблюдаются", - отметил еврочиновник.

В Брюсселе ожидают постепенного сближения внешних политик от стрн-кандидатов в ЕС с внешней политикой Евросоюза, подчеркнул Мажейкс.

Глава МИД Молдавии Николай Попеску при этом считает, что статус кандидата не обязывает Кишинев вводить санкции против России.