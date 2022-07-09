Гайнутдин: Во время хаджа в Саудовской Аравии никто не пострадал

9 июл. 10:48

Во время паломничества в Саудовской Аравии с участивем в том числе и российских мусульман никаких происшествий не произошло. Об этом перед торжественной проповедью в Собороной мечети Москвы сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.

"Хадж в 2022-м году прошёл без каких-либо происшествий как для россиян, так и паломников из других стран", - сказал он.

По данным Гайнутдина, ежегодно хадж в Мекку и Медину совершают свыше миллиона человек со всего мира.

Время от времени во время паломничества в Саудовской Аравии нередко происходят несчастные случаи с человеческими жертвами. Это происходит из-за давки во время передвижения паломников между местами совершения ритуалови во время побивания камнями трех джамратов - символов шайтана.