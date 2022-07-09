Мусульмане мира и России отмечают главный праздник в году

9 июл. 10:21

Мусульмане всего мира и России отмечают сегодня главный исламский праздник – Курбан-байрам или Ид аль-Адха.

Каждый мусульманин в этот день по возможности должен принести в жертву домашнее животное. На одного человека достаточно одной овцы, на группу из 10 человек – коровы. Животное должно быть здоровым и молодым. Треть жертвы мусульманин оставляет себе, остальное дает в качестве милостыни.

Курбан-байрам – символ преданности пророка Ибрагима Богу. Чтобы доказать свою покорность он однажды готов был принести в жертву сына. Однако, убедившись в том, что пророк преодолел испытание, Всевышний остановил занесенную над сыном руку Ибрагима и отправил к нему белого агнца.

Важным атрибутом праздника Курбан-байрам является также ношение новой или лучшей одежды, посещение могил близких людей и дарение подарков. Праздник – кульминация паломничества мусульман к святым местам – Мекке и Медине. В этих городах Саудовской Аравии собирается около миллиона паломников.

В Москве на праздничный намаз сегодня утром ожидается около 300 тысяч мусульман и еще 200 тысяч в Московской области. Всего в России проживают свыше 14 миллионов приверженцев ислама.

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с главным праздником.

«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия. Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. И конечно, ее деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе. Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия», — отмечается в послании главы государства.