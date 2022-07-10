Индия не может отказаться от российской нефти, американские эксперты

Несмотря на критику со стороны Запада, Индия не собирается отказываться от закупок российской нефти. По мере того как нефть марки Brent возвращается к $100 за баррель, эксперты по внешней политике уверены, что аппетит Индии к нефти только усилится, поскольку опасения по поводу инфляции выходят на первый план.

Американский канал CNBC со ссылкой на бывшего посла США в Индии, советника по международным делам в Squire Patton Boggs Фрэнка Уиснера отмечает: ”Индию критикуют за покупку нефти и США, и Европа. Но Индия свои национальные интересы поставила превыше всего. Удержание нефтяных цен на наиболее приемлемом уровне - жизненно важно для внутренней стабильности и экономики”.

Индия, третий крупнейший импортер нефти в мире, крайне чувствительна к росту цен. Кроме того, премьер-министр Нарендра Моди находится под постоянным давлением в связи с необходимостью обуздать неконтролируемую инфляцию, от которой страдают 1,3 млрд граждан страны. ”Перед доступностью и стоимостью российской нефти невозможно устоять”, - добавил Уиснер.

По данным аналитиков из Nomura, когда нефть дорожает на один доллар, энергетический счет Индии увеличивается на $2,1 млрд. После начала спецоперации на Украине в конце февраля индийский импорт российской нефти вырос. По предварительным данным Again Capital, в июне поставки российской нефти составили миллион баррелей в день по сравнению с 800 тыс. баррелей в мае. В настоящее время российская нефть составляет 25% индийского энергетического импорта, частично в связи с санкциями против Ирана.

Американцы, недовольные высокими ценами, должны понимать, что стоимость нефти была бы выше на $8-10, если бы Индия не покупала российскую нефть, говорит Джон Килдафф, партнер-основатель Again Capital. Эксперты считают, что опасения в связи с рецессией могут сократить объемы закупаемой Индией нефти, однако на данный момент свои прогнозы они не меняют.

На прошлой неделе страны G7 предложили установить верхний порог стоимости для российской нефти. Однако стратеги, в том числе и Хелима Крофт из RBC Capital, считают, что такое решение может быть чревато, особенно сейчас, когда нефть торгуется ниже максимумов. ”Не думаю, что Россия согласится на ограничение цены. Скидки добиться гораздо сложнее, когда цены в целом идут вниз”, - убеждена Крофт.

Давление на Индию чревато последствиями

Маловероятно, что США решаться наказать Индию за импорт нефти, учитывая, какую роль страна играет в американском противодействии растущему влиянию Китая на Востоке, считают эксперты по внешней политике. ”У США на первом месте Индо-Тихоокеанская стратегия: без Индии части ”индо” в ”Индо-Тихоокеанский” не будет”, - говорит Манджари Чаттерджи Миллер, старший научный сотрудник по Индии, Пакистану и Южной Азии в Совете по международным отношениям. ”Другие члены Четверки - все тихоокеанские государства”, - напомнила эксперт, сославшись на Четырёхсторонний диалог по безопасности, в который входят США, Япония, Индия и Австралия.

Санкции или другие меры против Индии могут привести к негативным последствиям. ”Индия - очень чувствительная страна, и США об этом прекрасно осведомлены, благодаря долгой истории двусторонних отношений. Наказание Индии может привести к ухудшению связей между двумя странами и даже в рамках Четверки”, - добавила Миллер.

Почему Россия так важна для Индии

История отношений между Россией и Индией очень длительная. ”В 1970-х, во время войны между Индией и Пакистаном. Россия была на стороне Индии, а США Индию осудили”, - говорит Ахил Бери, директор отдела южно-азиатских инициатив в Азиатском институте общества и политики. В то время президент Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер работали с Пакистаном над открытием Китая Западу.

Хотя отношения США с Азией претерпели изменения, а связи с Индией укрепились, официальные лица всё еще помнят конфликт 1970-х. ”Память у них долгая”, - добавил Бери.

Миллер из Совета по международным отношениям говорит, что на фоне роста геополитической угрозы со стороны Китая, Индия будет поддерживать отношения с Россией - главным поставщиком оборонных вооружений. ”Хотя Индия и начала диверсифицировать поставки оружия после окончания холодной войны, тем не менее большая часть вооружений по-прежнему российская, и страна рассчитывает на Россию как на поставщика запчастей, обновлений и программного обеспечения”, - заключила Миллер.