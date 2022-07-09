Евро падает к доллару. К чему это приведет

Евро падает к паритету по отношению к американскому доллару впервые с первых лет своего существования. Инвесторы убеждены, что ситуация может усугубиться еще больше. Как отмечает Wall Street Journal, снижение стоимости валюты разгоняет инфляцию в еврозоне и мешает Европейскому центральному банку свернуть программу пандемических стимулов. Ситуация осложняется и для американских инвесторов и бизнесменов, представленных на континенте, поскольку стоимость их зарубежных активов падает в долларовом выражении.

В пятницу евро торговался на уровне $1,0099, практически достигнув паритета, то есть равенства по отношению к доллару. Днем ранее курс установился на уровне $1,0162 - самом низком с декабря 2002 года. Европейская единая валюта подешевела более чем на 10% с начала года, поскольку экономика ЕС столкнулась с энергетическим кризисом, спровоцированным ответом на российскую спецоперацию на Украине, что чревато рецессией в блоке.

Помимо валютного давления, Европейский центральный банк следует по стопам Федеральной резервной службы США, планируя поднять ключевую ставку, что усиливает доллар по отношению к корзине валют. Паритет не спровоцирует каких-либо определенных последствий для рынков или экономики. Но евро, который дешевле доллара, символизирует разницу состояния экономики по обе стороны Атлантики и может привести к тому, что европейские чиновники пересмотрят в сторону увеличения уровень, на который они собираются поднять ставки.

Большую часть года трейдеры и стратеги предполагали возможность паритета, хотя он и не казался очевидным. Опасения по поводу роста цен на природный газ на этой неделе привели к падению евро ниже $1,035 - самому низкому показателю с 2017 года, что привело к прекращению автоматических торгов на этом уровне. Джеймс Атэй, директор по инвестициям из компании Abrdn, считает, что евро упадет до 97 американских центов, а в ближайшее время, вероятно, еще ниже. ”Не исключаю, что стоимость евро может опуститься ниже 90 центов”, - говорит эксперт.

Аналитики из Deutsche Bank считают, что евро может упасть до 95-99 центов за американский доллар после того, как будет достигнут паритет. Эксперты оценивают то, как валютная пара реагировала в прошлом на такие факторы, как повышение ключевой ставки, а также экономические и рыночные потрясения. ”Падение ниже паритета будет сигнализировать о неизбежной рецессии в еврозоне, а также негативных последствия энергетического кризиса”, - говорит Джордж Саравелос, глава отдела исследований валютных рынков в Deutsche Bank.

Падение евро негативно отразится на глобальных экономиках, корпоративных доходах и достатке потребителей.

Для американцев, путешествующих за границу этим летом, слабый евро открывает новые возможности. Но вот для американских компаний слабый евро означает проблемы и сложности с конкурентоспособностью на экспортных рынках. По данным FactSet, компании, входящие в индекс S&P 500 генерируют 14% своих доходов за счет Европы.

Для еврозоны последствия будут серьезными. Слабый евро усиливает инфляционное давление за счет роста стоимости импорта, особенно ключевого сырья. И в отличие от предыдущих периодов ослабления, в этот раз производители не выиграют за счет большей привлекательности экспорта.

”Теоретически, слабый евро должен идти на пользу экспортером, например, в Германии. Однако в стране проблемы с цепочками поставок и импортом газа”, - объясняет Брэд Бечтел глава отдела валютных рынков из Jefferies.

На этой неделе Германия впервые с 1991 года сообщила о торговом дефиците. В мае экспорт главного производителя Европы упал, несмотря на более дешевый евро.

Слабый евро снижает привлекательность активов, номинированных в европейской валюте, в частности, акций.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 15% в этом году, что меньше 19-процентного падения S&P 500. Но в долларовом выражении он провалился глубже, чем американский. ”В будущем европейские инвестиции станут менее желанными”, - говорит Атей. - Ситуация чем-то напоминает вотум доверия. Если бы у экономики была международная цена, она выражалась бы в евро. И для инвесторов её снижение - предупреждающий сигнал”.

Но не все инвесторы и стратеги уверены, что евро упадет ниже паритета. Вираж Патель, макроэкономический стратег из Vanda Research считает, что паритет - это нижняя граница падения евро. ”Всё, что ниже 95 центов - серьезный кризис для Европы, - сказал эксперт, добавив, что энергетические проблемы континента оказали влияние на падение евро. - Выход за рамки паритета - проблема для ЕЦБ, которая может ускорить ужесточение денежно-кредитной политики. Но я всё равно не стал бы сейчас покупать евро”.