Москва примет международный мусульманский форум в 2022 году

9 июл. 2:24

Международный исламский форум состоится в Москве в этом году в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщил председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин накануне Курбан-байрама в интервью каналу "Россия 24".

По его словам, мероприятия к юбилею продолжаются, заключительное пройдет в Москве - на международный мусульманский форум соберутся высокие гости из разных стран, причем не только с Ближнего Востока и Тихоокеанского региона, но и из Европы.

"Наши братья готовы к нам приехать, радоваться вместе с нами, рассматривать те вопросы, которые мы будем выносить на обсуждение форума для принятия решений", - отметил Гайнутдин.