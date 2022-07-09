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Новые авиарейсы с августа соединят Ингушетию с 4 городами России

Новые авиарейсы с августа соединят Ингушетию с 4 городами России

Авиарейсы в четыре города России начнут выполняться из Ингушетии с 1 августа, три из них будут совершаться впервые, рассказал директор международного аэропорта "Магас" Магомед Цуров.

"В Санкт-Петербург будут совершаться полеты два раза в неделю, также дважды в неделю воздушное судно будет летать из региона в Сочи, раз в неделю будут совершаться полеты в Тюмень и в Нижневартовск", - приводит его слова ТАСС.

Цуров уточнил, что в Тюмень и Нижневартовск будет летать авиакомпания "Икар", в Сочи - Utair, в Санкт-Петербург - "Северный Ветер".

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