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Турция ужесточает правила увольнения пилотов, желающих работать за границей

Турция ужесточает правила увольнения пилотов, желающих работать за границей

Главное управление гражданской авиации Турции вводит ограничения для пилотов, которые увольняются и уезжают из страны, чтобы работать в иностранных авиакомпаниях. Об этом пишет Reuters.

Теперь летчикам, которые намерены устраиваться в иностранные авиакомпании, понадобится письмо-согласие от предыдущего работодателя.

При отсутствии такого согласия запрос-верификация для устройства на новую работу за границей не будет рассматриваться турецкими властями в течение шести месяцев.

Этим летом пассажиры по всей Европе сталкиваются с длинными очередями в аэропортах, одна из причин - нехватка персонала, который мог бы справиться с восстановлением спроса на перелеты после пандемии COVID-19.

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