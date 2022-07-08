Турция ужесточает правила увольнения пилотов, желающих работать за границей

8 июл. 23:38

Главное управление гражданской авиации Турции вводит ограничения для пилотов, которые увольняются и уезжают из страны, чтобы работать в иностранных авиакомпаниях. Об этом пишет Reuters.

Теперь летчикам, которые намерены устраиваться в иностранные авиакомпании, понадобится письмо-согласие от предыдущего работодателя.

При отсутствии такого согласия запрос-верификация для устройства на новую работу за границей не будет рассматриваться турецкими властями в течение шести месяцев.

Этим летом пассажиры по всей Европе сталкиваются с длинными очередями в аэропортах, одна из причин - нехватка персонала, который мог бы справиться с восстановлением спроса на перелеты после пандемии COVID-19.