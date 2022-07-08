Молочный комбинат Нальчика утроит выпуск продукции

8 июл. 23:29

Нальчикский молочный комбинат увеличит производственные мощности почти в три раза, этому будет способствовать новый молокоприемный пункт, - сообщили в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР).

"Нальчикский молочный комбинат в ближайшее время планирует приступить к строительству нового молокоприемного пункта, что позволит увеличить производственные мощности предприятия с имеющихся 350 до 900 т сырого молока в сутки. Он основан в 1998 году и является ведущим предприятием КБР, которое имеет более 10 производственных цехов, оснащенных самым современным оборудованием отечественных и зарубежных производителей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ассортимент выпускаемой продукции комбината представлен линейкой из восьми брендов, включающих более 200 наименований – это молоко, масло, сметана, йогурты, сыры, творог, айран, которые можно встретить не только на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), но и далеко за его пределами", - отметили в пресс-службе.