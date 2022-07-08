Российские поезда могут стать чартерными

8 июл. 23:14

Ростуризм прорабатывает распространение в этом году программы туристических чартеров на железнодорожные поездки, - сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Чартерную программу мы продолжаем. Мы хотим ее помимо авиа в этом году распространить на железнодорожные поездки", - рассказала Догузова, передает ТАСС.

Идея чартерной программы заключается в формировании удобных туров под ключ, стоимость которых в 1,5-2 раза дешевле рыночной, - объяснили в Ростуризме. Ведомство субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета или поезда, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора. В чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, в дальнейшем она будет расширяться.