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Стало известно, когда начнет работу новое буровое судно Турции

Стало известно, когда начнет работу новое буровое судно Турции

Власти Турции рассматривают пять-шесть вероятных альтернатив для первой миссии нового бурового судна - Abdülhamid Han, оно приступит к работам в августе, рассказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе поездки на буровое судно 7-го поколения в порту Ташуджу в южной провинции Мерсин.

Чиновник напомнил, что Abdülhamid Han - уже четвертое по счету турецкое буровое судно, которое будет принимать участие в разведке месторождений в водах страны. Он отметил, что Турция уже четыре года ведет буровые работы в своих территориальных водах.

"Буровое судно Abdülhamid Han приступит к работам в первой половине августа. Обсуждается 5-6 вероятных альтернатив для первой миссии бурового судна Abdülhamid Han. Подождем еще месяц. Вероятнее всего работы будут вестись в Средиземном море", - цитирует Донмеза "Анадолу".

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