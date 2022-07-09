Стало известно, когда начнет работу новое буровое судно Турции

9 июл. 6:32

Власти Турции рассматривают пять-шесть вероятных альтернатив для первой миссии нового бурового судна - Abdülhamid Han, оно приступит к работам в августе, рассказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе поездки на буровое судно 7-го поколения в порту Ташуджу в южной провинции Мерсин.

Чиновник напомнил, что Abdülhamid Han - уже четвертое по счету турецкое буровое судно, которое будет принимать участие в разведке месторождений в водах страны. Он отметил, что Турция уже четыре года ведет буровые работы в своих территориальных водах.

"Буровое судно Abdülhamid Han приступит к работам в первой половине августа. Обсуждается 5-6 вероятных альтернатив для первой миссии бурового судна Abdülhamid Han. Подождем еще месяц. Вероятнее всего работы будут вестись в Средиземном море", - цитирует Донмеза "Анадолу".