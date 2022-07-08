В Пятигорске и Лермонтове открывается "Экодвор"

8 июл. 22:58

Акция по защите окружающей среды пройдет в эти выходные в Пятигорске и Лермонтове. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Ставропольского края.

Активисты примут у гостей и жителей городов пластик, стекло, металл, макулатуру, одежду, нерабочую бытовую технику, батарейки, тетрапак, а также одежду. Собранное вторсырье отправится на переработку, где получит "вторую жизнь".

"9 июля "Экодвор" пройдет с 11 до 14 часов в Лермонтове по адресу: проспект Солнечный, 1. А 10 июля гостей ждут с 11 до 14 часов в Пятигорске по адресу: улица Октябрьская, 10/улица Крайнего, 47", - уточнили в ведомстве.

На местах проведения акции также будут действовать секции "Дармарка" и "Книговорот", где можно обменяться надоевшей одеждой и книгами, игрушками, растениями, аксессуарами.