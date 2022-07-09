Оказавшись в тупике на переговорах с США, Иран ищет поддержки в своем регионе

Руководитель иранской делегации на переговорах по возобновлению ядерной сделки, замглавы МИД ИРИ Али Багери Кани отправился в Оман. Поскольку это произошло на следующий день после визита министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани в Тегеран, поездку можно считать дипломатической попыткой придать импульс переговорам Ирана и США по ядерной сделке. Оман один из немногих союзников Исламской Республики в арабском мире, который уже давно выступает за снижение напряженности между Тегераном и Вашингтоном, пишет Al-Monitor.

Багери Кани встретился с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадр бин Хамадом бин Хамуд Аль-Бусаиди в Маскате. Отметив "историческое взаимное доверие" между двумя странами, иранский дипломат сказал, что Тегеран и Маскат "сосредоточены на углублении двустороннего сотрудничества" с целью укрепления "стабильности в регионе".

В преддверии визита иранские СМИ начали строить предположения на тему посредничества Омана в переговорах о ядерном соглашении между Ираном и США, которые зашли в тупик. В 2013 году именно Оман смог растопить лед между конфликтующими сторонами, за тем шагом последовали многосторонние переговоры, кульминацией которых стало соглашение 2015 года, также известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Расширение связей со странами региона было основным направлением внешней политики иранского президента Эбрахима Раиси в рамках более широкой стратегии "нейтрализации" американских санкций. Тем не менее Раиси также выступил за возобновление СВПД, если это обеспечит Иран обещанными экономическими выгодами.

Всего за день до визита Багери Кани в Оман министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани также приезжал в Тегеран с целью помочь США и Ирану преодолеть разногласия. На прошлой неделе в Дохе проходили непрямые переговоры между США и ИРИ при посредничестве Европейского союза. Американская сторона осталась не слишком довольна результатом переговоров, обвинив иранцев в недостаточно серьезном отношении - в Тегеране это утверждение опровергли.

Тем временем визит Багери Кани прошел на фоне сообщений в арабских СМИ о том, что Оман также выступает посредником между Ираном и Египтом. После революции 1979 года, во время которой был свергнут поддерживаемый Западом шах Ирана - близкий союзник бывшего президента Египта Анвара Садата, который гостеприимно принимал последнего иранского шаха до самой его смерти - отношения Каира и Ирана складывались не очень хорошо. Напряженность в отношениях между ИРИ и Египтом особенно обострилась после того, как одну из улиц Тегерана назвали именем Халеда Исламбули, который убил египетского президента.

Не упоминая Оман или любого другого посредника, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил на прошлой неделе, что "прилагаются усилия" по восстановлению отношений между Ираном и Египтом, добавив, что любой прогресс будет служить интересам обоих государств.