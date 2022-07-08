Генсек "Грузинской мечты" усомнился в готовности части оппозиции к деполяризации

8 июл. 21:58

Быть уверенным в том, что часть грузинской оппозиции совершит шаги для уменьшения политической поляризации, невозможно, такое мнение выразил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Я не слишком уверен, что оппозиция предпримет конкретные шаги к деполяризации. Хотя это одно из важных требований и условий Евросовета [для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС]", - цитирует его Sputnik Грузия.

Каладзе заверил, что "Мечта" готова предпринять меры по деполяризации, и у него есть видение того, как это должно происходить.