Профилактика на Кашагане завершена досрочно, добыча нефти возобновилась

8 июл. 21:43

Планово-профилактические ремонтные работы на морских и наземных производственных объектах казахстанского месторождения Кашаган завершены раньше срока, об этом сообщили в нефтегазовой компании NCOC (оператор освоения месторождения).

"Во время полной остановки производства компания NCOC провела необходимые техническое обслуживание и инспекции и реализовала ряд проектов в целях повышения безопасности и надежности производственных операций", - цитирует пресс-релиз Sputnik Казахстан.

Производственные объекты были остановлены 1 июня, работы предполагалось выполнить за 45 дней к 15 июля. В них участвовали более 10 тыс человек, в основном граждане Казахстана.

Компания постепенно возобновила эксплуатацию морских и наземных производственных объектов, скважины открыты, производственные системы работают в штатном режиме.