В СКФО объединят все молодежные культурные инициативы

8 июл. 22:29

Все культурные инициативы северо-кавказской молодежи объединят под брендом "Креативный Кавказ" – трехстороннее соглашение об этом подписали на Российской креативной неделе, - сообщили сегодня в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

"Креативные индустрии на сегодняшний день являются одним из основных драйверов развития молодежной культуры страны. Коллаборация СКФУ с Роскультцентром и "Улицами России" объединит талантливую и яркую молодежь, которая сможет реализовать свои идеи под брендом "Креативный Кавказ", - цитирует пресс-служба ректора вуза Дмитрия Беспалова, передает ТАСС.

Соглашение предусматривает сотрудничество в СКФО в сфере развития креативной экономики и уличной культуры, а стороны будут совместно организовывать мероприятия культурной, образовательной и патриотической направленности.

На базе вуза уже открыли первую в СКФО Школу креативных индустрий, на которой студенты могут изучить креативную архитектуру, современный дизайн, цифровое искусство и так многое другое.