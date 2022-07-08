Идеи по развитию туризма в стране предлагают россияне

8 июл. 22:14

Жители России выдвинули более 1700 идей по развитию внутреннего туризма, - сообщили разработчики проекта по созданию туристического мастер-плана страны.

"Онлайн-платформа, где каждый может поделиться предложениями, как сделать путешествия по стране комфортнее и интереснее, начала свою работу 31 мая", - рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ, передает РИА Новости.

Сейчас на "Развиваем туризм вместе" - 1733 предложения, а по количеству идей лидируют Москва, Краснодарский край, Архангельская область и Санкт-Петербург.

"Идеи - повод внимательно изучить ситуацию, возможность выявить неочевидный туристический потенциал территорий. Все они обязательно будут проанализированы. Очень здорово, что откликнулось столько людей, заинтересованных в развитии своих регионов", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Федерального агентства по туризму РФ Елены Лысенковой.

Лидер популярных категорий на платформе - услуги и сервисы. Россияне хотят, чтобы появлялись новые форматы экскурсий, к примеру, во время долгих стыковок в аэропортах. Целая группа предложений касается тематических туров.

Среди предложений – организация точек с едой на пешеходных маршрутах в природных заповедниках, развитие инфраструктуры кемпингов и экотуризм, обустройство мест для санитарных остановок на дорогах, создание удобных маршрутдв общественного транспорта между городами и регионами.

Оставить свои предложения или проголосовать за понравившиеся варианты на сайте проекта можно до 9 августа 2022 года.