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США выделили Украине новый пакет военной помощи

США выделили Украине новый пакет военной помощи

Четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на $400 млн, - сообщило сегодня министерство обороны США.

В новый пакет помощи также включены 1 тыс снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники, - передает ТАСС.

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