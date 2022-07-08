США выделили Украине новый пакет военной помощи

8 июл. 21:29

Четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на $400 млн, - сообщило сегодня министерство обороны США.

В новый пакет помощи также включены 1 тыс снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники, - передает ТАСС.