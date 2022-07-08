Ставрополье вошло в тройку самых коррумпированных регионов России

8 июл. 21:16

Ставропольский край стал третьим регионом России, где чаще всего берут взятки: статистику преступлений по статье 290 УК РФ за январь-май 2022 года разместили на сайте Генпрокуратуры РФ.

За пять месяцев текущего 2022 года в регионе было зафиксировано 167 случаев получения взяток, а обогнали Ставрополье только Татарстан (173 факта) и Москва (181 факт). Другие регионы СКФО не попали даже в десятку, - передает "АиФ- Ставрополье".

Дагестан занял лишь 17-е место - 47 преступлений, на 30-й позиции Северная Осетия - 26 случаев. 11 раз взятки брали в Кабардино-Балкарии, шесть раз в Чечне, пять раз в Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

Напомним, ранее Генпрокуратура России присвоила Ставрополью второе место по числу преступлений экстремистского характера, совершенных в январе-апреле 2022 года.