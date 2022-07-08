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Ярмарка и фестиваль "Золотой абрикос Дагестана" пройдут 16 июля в Махачкале

Ярмарка и фестиваль &quot;Золотой абрикос Дагестана&quot; пройдут 16 июля в Махачкале

Замредседателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов провел совещание по организации Республиканской сельскохозяйственной ярмарки и III фестиваля "Золотой абрикос Дагестана".

Оба мероприятия состоятся 16 июля, в Сквере имени Сулейман-Стальского и на улице Пушкина в Махачкале, пишет РИА "Дагестан".

Будут открыты подворья муниципальных образований, занимающихся выращиванием абрикоса. В программу войдут конкурсы, мастер-классы, будут действовать площадки дегустации национальных блюд, выставка народно-художественных промыслов. Гостей также ждет гала-концерт звезд дагестанской эстрады.

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