Ярмарка и фестиваль "Золотой абрикос Дагестана" пройдут 16 июля в Махачкале

8 июл. 20:59

Замредседателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов провел совещание по организации Республиканской сельскохозяйственной ярмарки и III фестиваля "Золотой абрикос Дагестана".

Оба мероприятия состоятся 16 июля, в Сквере имени Сулейман-Стальского и на улице Пушкина в Махачкале, пишет РИА "Дагестан".

Будут открыты подворья муниципальных образований, занимающихся выращиванием абрикоса. В программу войдут конкурсы, мастер-классы, будут действовать площадки дегустации национальных блюд, выставка народно-художественных промыслов. Гостей также ждет гала-концерт звезд дагестанской эстрады.