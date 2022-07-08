Карабах примет крупную международную велогонку

8 июл. 20:51

На освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе пройдут крупнейшие международные соревнования по велоспорту.

В ходе пресс-конференции, посвященной предстоящей 9-10 июля международной велогонке "Əziz Şuşa", было отмечено, что соревнования пройдут в два этапа. Первый этап, в котором примут участие представители восьми стран, пройдет недалеко от парка "Нерекенд" в Пираллахинском районе Баку. Участникам предстоит индивидуальная гонка на дистанции 21 км.

Второй этап начнется от международного аэропорта в Физули и завершится перед отелем "Карабах" в Шуше – группы велосипедистов должны проехать 71 км.

Стоит добавить, что организаторами гонки являются министерство молодежи и спорта, федерация велоспорта Азербайджана и Управление государственного заповедника города Шуша.